«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (14.12.2021)

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сегодня, 18:09

В шестнадцатом туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Штутгарту». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.28. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 9.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.6.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» набрала очень хороший ход и в последних матчах команда одержала уверенные победы. Эксперты не сомневаются в очередном чемпионстве клуба даже на такой ранней стадии, однако для этого коллективу придется продолжать стабильно набирать очки в каждом матче.

«Штутгарт» находится в непростой ситуации и находится на 15-м месте в турнирной таблице. В матче с чемпионом Германии коллектив будет доволен даже ничейным результатом, ведь в борьбе за выживание в Бундеслиге важен каждый набранный балл. Последние два матча «Штутгарта» закончились победой над «Вольфсбургом» (2:0) и ничьей с «Гертой» (2:2).

Информация для ставок

• «Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

• Клуб из Мюнхена выиграл девять из десяти последних матча со «Штутгартом»

• Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» является абсолютным фаворитом поединка, нет причин, которые помешают команде забрать три очка в этом матче. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу с форой (-1.5), на которую можно поставить по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.