«Штутгарт» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

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вчера, 10:43

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боухма», могут поставить по коэффициенту 5.3. Коэффициент на ничью составляет 4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.8, в то время как низовой исход оценивается по 2.05. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Штутгарт» после крайнего тура Бундеслиги остался единственной командой, которой еще не удавались победы, что очень расстраивает болельщиков. На данный момент коллектив занимает 17 место с пятью баллами и находится в зоне вылета. Два последних матча команды завершились поражениями в чемпионате от «Униона» (0:1) и «Вольфсбурга» (2:3).

«Бохум» смог выиграть свой первый матч в нынешнем сезоне Бундеслиги, однако это не помогло им сдвинуться с последнего места, где они находятся с четырьмя баллами. В предстоящей игре с еще одним аутсайдером команда приложит максимум усилий, чтобы обойти конкурента. В прошлом туре «Бохум» крупно выиграл у «Айнтрахта» Ф (3:0), а ранее проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:4).

Информация для ставок

Пять из шести матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» проиграл четыре выездные матча подряд за последнее время

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних домашних матчей с «Бохумом»

Прогноз

Битва аутсайдеров всегда интересна болельщикам, ведь одна из команд получает реальный шанс улучшить свое турнирное положение. Предполагаем, что в этот раз удача улыбнется «Штутгарту», а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.