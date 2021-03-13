ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (14.03.2021)

вчера, 14:58

В 25-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Хоффенхайм». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.74 1.43
Лига ставок 2.80 1.44
BetBoom 2.87 1.45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат идет за 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.73. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 3 за 1.87. Ставка на «обе забьют» идет по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Хоффенхайм» занимает 11-е место в чемпионате и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Команда не претендует на зону еврокубков и находится в безопасности от того, чтобы покинуть Бундеслигу. Команда пытается стабильно доиграть сезон и нарабатывать новые связки игроков. В прошлом туре «Хоффенхайм» победил «Вольфсбург» (2:1), а немного ранее у команды была ничья с «Унион Берлин» (1:1).

«Штутгарт» находится на 9-м месте в Бундеслиге и стабильно набирает очки в последние две недели. Команда смогла настроить свою игру и вышла на свой уровень, набирая очки, которые позволяют ей не беспокоиться о своем положении в чемпионате. Последними двумя матчами «Штутгарта» стали ничья с «Айнтрахтом» (1:1) и крупная победа над «Шальке» (5:1).

Информация для ставок

· «Штутгарт» не проигрывает четыре матча подряд.

· «Хоффенхайм» набрал 8 очков в последних пяти встречах.

· Последние три игры «Хоффенхайма» на выезде во всех турнирах закончились ничейными результатами.

· Последние два поединка между клубами закончились результативными ничьими (1:1, 3:3).

Прогноз

Матчи команд, которые находятся по соседству, всегда насыщенные событиями и интересные. Рискнем предположить, что в данной встрече коллективы не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.74 1.43
Лига ставок 2.80 1.44
BetBoom 2.87 1.45
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:05
предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Штутгарт»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100