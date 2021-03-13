«Штутгарт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (14.03.2021)

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вчера, 14:58

В 25-м туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Хоффенхайм». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат идет за 3.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.73. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 3 за 1.87. Ставка на «обе забьют» идет по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Хоффенхайм» занимает 11-е место в чемпионате и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Команда не претендует на зону еврокубков и находится в безопасности от того, чтобы покинуть Бундеслигу. Команда пытается стабильно доиграть сезон и нарабатывать новые связки игроков. В прошлом туре «Хоффенхайм» победил «Вольфсбург» (2:1), а немного ранее у команды была ничья с «Унион Берлин» (1:1).

«Штутгарт» находится на 9-м месте в Бундеслиге и стабильно набирает очки в последние две недели. Команда смогла настроить свою игру и вышла на свой уровень, набирая очки, которые позволяют ей не беспокоиться о своем положении в чемпионате. Последними двумя матчами «Штутгарта» стали ничья с «Айнтрахтом» (1:1) и крупная победа над «Шальке» (5:1).

Информация для ставок

· «Штутгарт» не проигрывает четыре матча подряд.

· «Хоффенхайм» набрал 8 очков в последних пяти встречах.

· Последние три игры «Хоффенхайма» на выезде во всех турнирах закончились ничейными результатами.

· Последние два поединка между клубами закончились результативными ничьими (1:1, 3:3).

Прогноз

Матчи команд, которые находятся по соседству, всегда насыщенные событиями и интересные. Рискнем предположить, что в данной встрече коллективы не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.8.