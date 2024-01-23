«Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 2.6. Коэффициент на ничью составляет 3.75.
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27 января 2024, 17:30
суббота
Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.
Форма команд
«Штутгарт» в последних матчах выглядит невыразительно и в случае очередной неудачи рискует потерять свою позицию. На данный момент коллектив все еще идет третьим с 34 баллами, но всего на один пункт опережает нынешнего соперника. Таким образом и ничейный результат не позволит пропустить вперед конкурента. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл на выезде «Бохуму» (0:1), а ранее уступил и «Борусии» М (1:3).
«РБ Лейпциг» уже мог выйти на третье место, но последние результаты в Бундеслиге не дали этого сделать. Коллектив всего на один пункт отстает от «Штутгарта», а от лидера отстает уже на 15 пунктов, что является серьезной проблемой. Победа в этом матче гарантированно выведет гостей на третью позицию. В двух последних матчах «РБ Лейпциг» проиграл «Байеру» (2:3) и «Айнтрахту» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» проиграл четыре из десяти выездных матчах во всех турнирах за последнее время
- «Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпциг»
- Трип последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.