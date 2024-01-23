«Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 16:00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Штутгарта», могут поставить по коэффициенту 2.6. Коэффициент на ничью составляет 3.75.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Штутгарт» в последних матчах выглядит невыразительно и в случае очередной неудачи рискует потерять свою позицию. На данный момент коллектив все еще идет третьим с 34 баллами, но всего на один пункт опережает нынешнего соперника. Таким образом и ничейный результат не позволит пропустить вперед конкурента. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл на выезде «Бохуму» (0:1), а ранее уступил и «Борусии» М (1:3).

«РБ Лейпциг» уже мог выйти на третье место, но последние результаты в Бундеслиге не дали этого сделать. Коллектив всего на один пункт отстает от «Штутгарта», а от лидера отстает уже на 15 пунктов, что является серьезной проблемой. Победа в этом матче гарантированно выведет гостей на третью позицию. В двух последних матчах «РБ Лейпциг» проиграл «Байеру» (2:3) и «Айнтрахту» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из десяти выездных матчах во всех турнирах за последнее время

«Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних матчей «РБ Лейпциг»

Трип последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.48 в букмекерской конторе Лига Ставок.