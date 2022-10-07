«Штутгарт» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Унион», могут поставить по коэффициенту 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.2.
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завтра, 20:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 2.13, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Штутгарт» все еще не может одержать побед в Бундеслиге, но за счет большого количества ничьих смог набрать пять баллов, что определило команду на 16 место. Коллективу необходимо прервать неприятную серию и набрать первые полноценные три очка, чтобы потом не обрести еще большие проблемы. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Вольфсбурга» (2:3), а ранее обыграл «Грассхопер» в товарищеском матче (2:1).
«Унион» лидирует в Бундеслиге даже после поражения в последнем туре от «Айнтрахта» Ф (0:2), и по дополнительным показателям опережает «Фрайбург». Чтобы удержать свою позицию, коллективу необходимо побеждать аутсайдера. В прошлом матче Лиги Европы «Унион» обыграл на выезде «Мальме» (1:0).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Унион» выиграл шесть из десяти последних выездных встреч
- Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Команды часто играют вничью между собой, но в этот раз мы отдадим предпочтение гостям, которые еще могут сохранить за собой лидерство в Бундеслиге на целую неделю. Сделать ставку на «Унион» предлагаем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.