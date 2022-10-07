«Штутгарт» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (09.10.2022)

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вчера, 16:24

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Унион», могут поставить по коэффициенту 2.8. Коэффициент на ничью составляет 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 2.13, в то время как низовой исход оценивается по 1.78. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Штутгарт» все еще не может одержать побед в Бундеслиге, но за счет большого количества ничьих смог набрать пять баллов, что определило команду на 16 место. Коллективу необходимо прервать неприятную серию и набрать первые полноценные три очка, чтобы потом не обрести еще большие проблемы. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Вольфсбурга» (2:3), а ранее обыграл «Грассхопер» в товарищеском матче (2:1).

«Унион» лидирует в Бундеслиге даже после поражения в последнем туре от «Айнтрахта» Ф (0:2), и по дополнительным показателям опережает «Фрайбург». Чтобы удержать свою позицию, коллективу необходимо побеждать аутсайдера. В прошлом матче Лиги Европы «Унион» обыграл на выезде «Мальме» (1:0).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Унион» выиграл шесть из десяти последних выездных встреч

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды часто играют вничью между собой, но в этот раз мы отдадим предпочтение гостям, которые еще могут сохранить за собой лидерство в Бундеслиге на целую неделю. Сделать ставку на «Унион» предлагаем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.