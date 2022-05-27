«Хельсингборг» — «АИК». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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вчера, 17:33

Ставки букмекеров

« АИК » идет очевидным фаворитом встречи. Ставка на победу гостей продается за 1.61, ничья в поединке котируется по 3.95, а победа «Хельсингборг» по 5.60 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают много голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) оценивается в 1.85, а ТБ (2.5) в 1.96.

Форма команд

«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего пять очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, дважды расписал «мировую» и в семи поединках уступил. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша и добыта одна ничья. В крайнем поединке очки были отданы «Вернаму» (1:4).

« АИК » идет в группе лидеров, располагаясь на третьем месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда шесть раз обыграла соперников и по две встречи закончила вничью и поражением. В предшествующих пяти турах добыто три победы и две встречи закончены с равным счетом, в том числе крайняя с «Сириус» (2:2).

Информация для ставок

« АИК » выиграл в девяти из 15 последних матчей

» выиграл в девяти из 15 последних матчей В 10 из 15 последних матчах «Хельсингборг» забили обе команды

« АИК » выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Хельсингборг» с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.