«Хельсингборг» — «АИК». Прогноз на матч Аллсвенскан (29.05.2022)

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завтра, 18:30
Ставки букмекеров
«АИК» идет очевидным фаворитом встречи. Ставка на победу гостей продается за 1.61, ничья в поединке котируется по 3.95, а победа «Хельсингборг» по 5.60 в БК Фонбет.
Аналитики не ожидают много голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) оценивается в 1.85, а ТБ (2.5) в 1.96.
Форма команд
«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего пять очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, дважды расписал «мировую» и в семи поединках уступил. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша и добыта одна ничья. В крайнем поединке очки были отданы «Вернаму» (1:4).
«АИК» идет в группе лидеров, располагаясь на третьем месте, имея в активе 20 очков. В текущем розыгрыше команда шесть раз обыграла соперников и по две встречи закончила вничью и поражением. В предшествующих пяти турах добыто три победы и две встречи закончены с равным счетом, в том числе крайняя с «Сириус» (2:2).
Информация для ставок
- «АИК» выиграл в девяти из 15 последних матчей
- В 10 из 15 последних матчах «Хельсингборг» забили обе команды
- «АИК» выиграл в трех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Хельсингборг» с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.