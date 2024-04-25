Судьба титулов зависит от ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Неожиданный поворот сезона

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сегодня, 17:36

Москвичи повлияют, даже если сами останутся без трофеев.

ЦСКА трижды сыграет против «Зенита»

Фанаты петербуржцев помнят, что Дзагоев кричал об их клубе. Потом Алана наказали и заставили извиняться. А после неожиданного прошлогоднего трансфера Марио Фернандеса в «Зенит» руководство ЦСКА пошло на беспрецедентный шаг. Впервые за почти три десятилетия «армейцы» забрали у петербуржцев футболиста, а именно левого латераля Кругового. ЦСКА и «Зенит» не друзья на клубном уровне, поэтому даже отсутствие веской причины отдавать все силы в РПЛ – Федотову не светит титул, не заставит москвичей плохо сыграть против Семака в чемпионате. Также названные клубы разыграют путевку в главный финал Кубка страны в двух поединках Пути РПЛ . Поскольку ЦСКА является действующим обладателем трофея, а «Зенит» сложно назвать кубковой командой по характеру, то шансы у «красно-синих» точно будут. И если футболисты Семака устанут в двух кубковых матчах с ЦСКА , а ещё потеряют очки 11 мая в домашнем поединке с «армейцами» в рамках РПЛ , то Федотов существенно повлияет на кульминацию сезона. У тренера плохая статистика во встречах с «Зенитом» и конкретно в противостояниях с Семаком – всего 2 победы против множества поражений, но любым сериям приходит конец. Даже ничья «армейцев» и «лазурных» в РПЛ может изменить развязку сезона, ведь «Краснодар» не сдался.

«Динамо» может помочь «Краснодару»

Через четыре дня после домашнего поражения против «Рубина» у Семака сложный выезд в Москву. В столице ждёт разъяренное «Динамо». Личка проиграл «Зениту» в Кубке страны, что раззадорило и без того мотивированную команду. У московского клуба есть опыт свежих побед над петербуржцами. Нельзя назвать соперников в принципиальной связке удобными друг для друга командами. Молодой нападающий Тюкавин и его помощники точно могут пройти оборону, которую дважды прошили футболисты «Рубина». Также очевидно, что три поражения подряд в РПЛ стали для «Динамо» полезным напоминанием, что за каждый исторический шанс в большом футболе надо бороться до конца. «Зенит» может выиграть на выходных у «Динамо», особенно после взбучки от «Рубина». Но достаточно грамотной работы москвичей в обороне, чтобы ничья стала реальной опцией для Лички. А между Семаком и Мусаевым всего один пункт в РПЛ , мировая в Москве может привести к смене лидера в чемпионате. Также в последнем туре чемпионата поединок «Краснодара» и «Динамо». Если к тому времени столичный клуб лишится теоретических шансов на титул, то стоит ли ему выпускать основной состав, если победа или ничья «Динамо» принесет шестой титул «Зенита»? Можно устроить голосование среди фанатов москвичей, но результаты наперед знаете. Если выбирать между чемпионством Мусаева и Семака, то болельщики «Динамо» точно выберут южан, а не северян.

Даже «Спартак» влияет на чужие трофеи

Сегодня у ЦСКА хорошая проверка новым тренером «красно-белых», временным наставником Владимиром Слишковичем. Очки будут для «Спартака» не лишними, пускай в РПЛ бывшие подопечные испанца Абаскаля провалили всё, что только можно и нельзя. Зато команда Соболева остается в Кубке России, где их ждёт решающий полуфинал против «Динамо». Также, даже если «Спартака» не будет в большом финале на пути «Зенита» к победе в кубке, у столичного клуба есть крайне важный поединок против «Краснодара» в чемпионате. Если «горожане» в гостях наберут три очка против «Спартака», то победа будет важным подспорьем для их чемпионских амбиций. Враг моего врага мой друг? Такая тактика в футболе встречалась многократно. Никто не говорит, что ради скупых слез в Санкт-Петербурге «Спартак» обязательно проиграет «Краснодару». Но вряд ли москвичи будут стараться, если за три тура до конца сезона поймут, что от их отдачи зависит будущее «Зенита». Шестой титул Семака сейчас не только в его руках, причем старые обиды припомнят после москвичей также другие соперники.

В деле середняки и даже аутсайдеры РПЛ

ЦСКА может утомить игроков «Зенита» в кубковых поединках. Также у «армейцев» хорошие шансы навязать серьезную борьбу в игре чемпионата. Поединки такого уровня снижают функциональный запас команды Семака. И тут на сцену выходит не только «Динамо», но также крепкие клубы из середины таблицы. В последнем туре в Санкт-Петербурге гостит Карпин. Если к тому времени Валерия Георгиевича выберут будущим наставником «Спартака», то прекрасно знаете настрой «Ростова» на якобы не важный для клуба поединок. Также у Семака впереди матч против «Факела» в Воронеже, где непросто показать «тики-таку» с бразильцами. А еще чемпион отправится в Грозный, где «Ахмату» нужны очки в борьбе за выживание в РПЛ . Календарь вдруг стал намного сложнее, чем казался ранее. А вот у «Краснодара» многое зависит от отношения их соперников. «Крылья Советов», «Спартак» и «Динамо» могут отнестись к поединкам против команды Мусаева в чемпионате без зверской серьезности. А вот «Ахмат» и «Сочи» — борцы за выживание, сломать двух середняков будет крайне сложно.