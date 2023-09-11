Швеция – Австрия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (12.09.2023)

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сегодня, 17:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Австрии оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

Шведская сборная плохо проводит нынешний отбор и на данный момент идет лишь на третьем месте в группе. В активе команды шесть баллов и отставание от двух лидеров составляет четыре пункта. Таким образом сборной Швеции обязательно нужна победа над Австрией на своем поле, чтобы сократить отставание до минимума. В прошлом туре Швеция разгромила на выезде Эстонию (5:0).

Сборная Австрии набрала практически максимальное количество очков после четырех туров, а именно 10 баллов и уступает Бельгии лишь по дополнительным показателям. Нынешнего соперника и конкурента Швецию, коллектив опережает на четыре пункта и гостям очень важно, как минимум не проиграть на выезде, чтобы сделать важный шаг к выходу из группы. В прошлом товарищеском матче Австрия сыграла вничью с Молдовой (1:1), а ранее обыграла на своем поле Швецию (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Швеции завершились исходом «обе забьют — нет»

Австрия выиграла только четыре выездных поединка из десяти последних

Швеция проиграла три последних поединка с Австрией

Четыре из шести матчей между сборными за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Швеция обязана собраться и на своем поле побороться за победу, которая очень важна для команды. Предполагаем, что хозяева смогут одержать верх в 1-2 мяча, а поставить на них рекомендуем в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5.