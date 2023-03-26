Швеция – Азербайджан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа сборной Азербайджана оценивается по 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.45.

Форма команд

Шведская сборная после поражения в последней игре не имеет права снова терять очки, если уже после двух туров не хочет максимально осложнить свою ситуацию. Хозяева являются большими фаворитами и приложат максимум усилий, чтобы не заставлять нервничать своих болельщиков и тренерский штаб. В прошлой игре Швеция проиграла на своем поле Бельгии (0:3), а ранее в товарищеском матче одолела Исландию (1:0).

Азербайджан смог продержаться против Австрии чуть менее получаса и далее было практически все понятно с победителем встречи (1:4). Команда не котируется у букмекеров, как потенциальный претендент на выход из группы, а еще один выездной матч со Швецией будет предельно сложным, и даже ничья стала бы для гостей большим достижением. В последней товарищеской встрече Азербайджан переиграл Северную Македонию (3:1).

Информация для ставок

Швеция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Азербайджан забивает уже в шести поединках подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей Швеции на ее стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Швеция обязана побеждать и не отставать от прямых конкурентов уже на самом старте квалификации Евро 2024. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.