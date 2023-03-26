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Швеция – Азербайджан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

сегодня, 14:01
Швеция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Победа сборной Азербайджана оценивается по 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.177.3221.97
Лига Ставок 1.20 7.00 16.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.45.

Форма команд

Шведская сборная после поражения в последней игре не имеет права снова терять очки, если уже после двух туров не хочет максимально осложнить свою ситуацию. Хозяева являются большими фаворитами и приложат максимум усилий, чтобы не заставлять нервничать своих болельщиков и тренерский штаб. В прошлой игре Швеция проиграла на своем поле Бельгии (0:3), а ранее в товарищеском матче одолела Исландию (1:0).

Азербайджан смог продержаться против Австрии чуть менее получаса и далее было практически все понятно с победителем встречи (1:4). Команда не котируется у букмекеров, как потенциальный претендент на выход из группы, а еще один выездной матч со Швецией будет предельно сложным, и даже ничья стала бы для гостей большим достижением. В последней товарищеской встрече Азербайджан переиграл Северную Македонию (3:1).

Информация для ставок

  • Швеция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Азербайджан забивает уже в шести поединках подряд во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей Швеции на ее стадионе завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Швеция обязана побеждать и не отставать от прямых конкурентов уже на самом старте квалификации Евро 2024. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.72 1.68 2.24
Лига Ставок 2.13 1.69 1.67 2.16
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:40
Слишком уж дорого дают гол гостей, который в реальности стоит не больше 2-ки, откровенно говоря. Тут и игровая концепция Азербайджана влияет на процесс, ведь гости отошли от извечного желания глубоко обороняться, забивают уже в 6-ти матчах подряд, тогда как оборона хозяев также не святая и вполне может быть поймана соперником на контратаке. Исходя из увиденного, можно вполне спокойно брать здесь гол гостей в качестве довольно "валуйно" ставки за такой КФ.
Гость
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