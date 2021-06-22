Польша — Швеция. Прогноз на матч Евро-2020 (23.06.2021)

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вчера, 22:44

В третьем туре группы Е сыграют национальные сборные Польши и Швеции. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров в этой встрече явного фаворита нет. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 2.8. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.26.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают взять по коэффициенту 2.25. Взять ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Польша провалила стартовый поединок, проиграв Словакии (1:2), но во втором матче собралась и сотворила сенсацию, сыграла вничью с Испанией (1:1). Ничья дает надежду на выход из группы, но для этого нужно побеждать сборную Швеции, другой результат поляков абсолютно не устроит.

Сборная Швеции занимает первое место в своей группе. Шведы уже обеспечили себе путевку в плей-офф. В первом туре скандинавская сборная неожиданно для всех сыграла вничью с Испанией (0:0), а в следующем матче удалось с минимальным счетом обыграть Словакию (1:0). Швеция имеет все шансы остаться на первом месте и сделает все возможное для достижения цели.

Информация для ставок

Швеция не проигрывает семь матчей подряд

В последних девяти поединках Польша смога одержать победу лишь один раз

За семь последних игр Швеция пропустила всего один гол

Последний раз команды встречались 17 лет назад, тот поединок закончился победой Швеции (3:1)

Прогноз

Обе команды имеют в своем составе качественных футболистов и равны между собой по классу. Нас ждет боевая игра, ведь каждому из коллективов нужны очки в этой встрече. Сложно сказать, кто окажется сильнее, возможно, победитель определен и не будет. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.26 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ИТБ сборной Германии в матче со сборной Венгрии по коэффициенту 1.8.