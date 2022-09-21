Словения – Норвегия. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Норвегия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа сборной Словении оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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24 сентября 2022, 19:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.
Форма команд
Словенская сборная показывает худшие результаты в своей группе и без единой победы идет на последнем месте с двумя набранными баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на один пункт, поэтому имеет шансы побороться за право остаться в дивизионе B в случае успешных результатов. В прошлой игре Словения сыграла вничью с Сербией (2:2), а ранее разошлась миром с Норвегией (0:0).
Норвегия заметно прибавила в результатах за последние годы и сейчас борется за выход в дивизион А. Коллектив занимает первое место с 10 баллами и опережает главного конкурента на три пункта. В предстоящей игре для команды очень важна победа, ведь она еще больше укрепит их позицию. Два последних матча сборной Норвегии завершились победой над Швецией (3:2) и ничьей со Словенией (0:0).
Информация для ставок
- Словения не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Норвегия проиграла лишь один матч из последних десяти во всех турнирах
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Норвегия является фаворитом этой встречи и наверняка захочет обезопасить свое первое место еще больше. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.