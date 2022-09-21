Словения – Норвегия. Прогноз на матч Лиги Наций (24.09.2022)

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вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Норвегия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа сборной Словении оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

Словенская сборная показывает худшие результаты в своей группе и без единой победы идет на последнем месте с двумя набранными баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на один пункт, поэтому имеет шансы побороться за право остаться в дивизионе B в случае успешных результатов. В прошлой игре Словения сыграла вничью с Сербией (2:2), а ранее разошлась миром с Норвегией (0:0).

Норвегия заметно прибавила в результатах за последние годы и сейчас борется за выход в дивизион А. Коллектив занимает первое место с 10 баллами и опережает главного конкурента на три пункта. В предстоящей игре для команды очень важна победа, ведь она еще больше укрепит их позицию. Два последних матча сборной Норвегии завершились победой над Швецией (3:2) и ничьей со Словенией (0:0).

Информация для ставок

Словения не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Норвегия проиграла лишь один матч из последних десяти во всех турнирах

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Норвегия является фаворитом этой встречи и наверняка захочет обезопасить свое первое место еще больше. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.