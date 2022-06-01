Словения – Швеция. Прогноз на матч Лиги Наций (02.06.2022)

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01 июня 2022, 11:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Словении оценивается за 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

Швеция не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в конце 2022 года, проиграл в финале квалификации. Эта неудача стала неприятным ударом по болельщикам, однако впереди команду ждут новые турниры и стартовать с победы в Лиге Наций стало бы небольшой реабилитацией. В прошлой игре Швеция уступила на выезде Польше (0:2), а ранее в дополнительное время оказалась сильнее Чехии (1:0).

Словения также осталась за бортом чемпионата мира 2022, но остается боеспособной единицей, которая может побороться за следующие квалификации, а возможно и выстрелить и в этом розыгрыше Лиги Наций. Команда играет первый тур на своем стадионе, поэтому будет иметь неплохие шансы на успех, хоть предпочтение и отдают шведским футболистам. Последние два матча Словении завершились ничьими с Катаром и Хорватией (1:1).

Информация для ставок

Словения только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей сборной Швеции завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Швеция проиграла четыре выездных матча подряд за последнее время

Прогноз

Швеция является фаворитом этой встречи, однако одержать победу у Словении ей будет очень непросто. Предполагаем, что команды поделят очки в этом противостоянии. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.