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Словения – Швеция. Прогноз на матч Лиги Наций (02.06.2022)

01 июня 2022, 11:38
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швеция. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Словении оценивается за 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.633.202.27
Мелбет 3.85 3.07 2.25
1XBET 3.40 3.22 2.26
BetBoom 3.48 3.14 2.26

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

Швеция не смогла отобраться на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в конце 2022 года, проиграл в финале квалификации. Эта неудача стала неприятным ударом по болельщикам, однако впереди команду ждут новые турниры и стартовать с победы в Лиге Наций стало бы небольшой реабилитацией. В прошлой игре Швеция уступила на выезде Польше (0:2), а ранее в дополнительное время оказалась сильнее Чехии (1:0).

Словения также осталась за бортом чемпионата мира 2022, но остается боеспособной единицей, которая может побороться за следующие квалификации, а возможно и выстрелить и в этом розыгрыше Лиги Наций. Команда играет первый тур на своем стадионе, поэтому будет иметь неплохие шансы на успех, хоть предпочтение и отдают шведским футболистам. Последние два матча Словении завершились ничьими с Катаром и Хорватией (1:1).

Информация для ставок

  • Словения только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Шесть последних матчей сборной Швеции завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два последних поединка между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Швеция проиграла четыре выездных матча подряд за последнее время

Прогноз

Швеция является фаворитом этой встречи, однако одержать победу у Словении ей будет очень непросто. Предполагаем, что команды поделят очки в этом противостоянии. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.60 2.46
Мелбет 1.50 2.66
1XBET 1.28 3.87
BetBoom 1.97 1.85 1.55 2.48 1.26 3.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 июня в 19:35
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс
01 июня в 11:55
Победа гостей.
Гость
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