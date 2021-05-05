«Сморгонь» — «Неман»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (07.05.2021)

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вчера, 16:46

В рамках восьмого тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» на стадионе «Юность» примет «Неман». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу «Немана» в этой встрече. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.44. Вероятность домашней виктории «Сморгони» оценивается в 7.10, а ничья идет по котировке 4.14.

Также линия букмекера свидетельствует в пользу результативного исхода противостояния. Ставки на ТБ (2,5) отмечены в 1.82, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Сморгонь» — это дебютант элитного дивизиона чемпионата Беларуси. В Высшей лиге команда пока не может похвастаться значимыми успехами, кроме домашней победы над «Спутником» (2:0).

Также «Сморгонь» разделила очки в гостях со «Славией» (1:1) и потерпела пять поражений. Последнее фиаско команды случилось в прошлом туре, когда она с минимальным счетом проиграла в гостях БАТЭ (0:1).

«Неман» — более опытный участник Высшей лиги, но старт нового сезона чемпионата у команды не задался. К седьмому туру первенства «олени» подходят без побед – три ничьи и четыре поражения. Эти результаты располагают команду на дне таблицы.

В последнем туре «Неман» не смог набрать очки в домашней игре против «Ислочи» (1:2), а перед этим команда разошлась миром в гостях с «Энергетиком» (1:1).

Информация для ставок

• В 4 из 6 прошлых домашних матчей «Сморгони» сыграла ставка ТБ (2,5)

• «Неман» не побеждал в пяти прошлых гостевых поединках во всех турнирах

• «Неман» побеждал «Сморгонь» в трех предыдущих гостевых поединках

Прогноз

У «Немана» сложное положение в турнирной таблице, команда попытается исправить в предстоящей игре. Но и «Сморгонь», рассчитывающая на очки, вряд ли будет сдаваться без боя. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.