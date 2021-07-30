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«Сморгонь» — «Славия»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (31.07.2021)

вчера, 12:16
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В очередном туре чемпионата Беларуси «Сморгонь» на домашней арене сыграет против «Славии» из Мозыря.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.87 3.22 2.24
1XBET 2.87 3.24 2.24
BetBoom 2.90 3.00 2.44

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Сморгони» можно по коэффициенту 2.01, а шансы «Славии» одержать викторию оцениваются в 3.75. Вероятность ничьи сервис оценил котировкой 3.50.

Аналитики букмекера также считают, что игра не получится результативной. Разместить ставку на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.81, ТБ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Сморгонь» примеряет на себе статус очевидного аутсайдера Высшей лиги, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. В активе команды только одна победа, пять ничьих и 11 поражений.

В прошлом туре чемпионата Беларуси «Сморгонь» уступила на своем поле «Ислочи» (1:2). Прежде команда заработала два балла в ничейных противостояниях с «Энергетиком-БГУ» (2:2) и «Минском» (2:2).

«Славия» тоже не может похвастаться успешными выступлениями в текущем розыгрыше Высшей лиги. У клуба из Мозыря только две победы и четыре ничьи, при 10 фиаско в чемпионате, а 10 набранных очков располагают команду на 14-м месте в общем зачете.

В последней игре лиги «Славия» спаслась от поражения в домашнем противостоянии с «Ислочью» (1:1). Этой встрече предшествовали последовательные поражения от минского «Динамо» (0:4) и «Энергетика-БГУ» (2:3).

Информация для ставок

• «Сморгонь» забивала и пропускала голы в 5 прошлых матчах лиги на своем поле
• В 2 из 3 предыдущих поединков «Славии» в чемпионате прошла ставка на «обе забьют – да»
• «Славия» не проигрывала «Сморгони» в 6 предыдущих очных встречах – 4 победы и 2 ничьи

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на победу «Крыльев Советов» в матче РПЛ против «Спартака».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.86 1.96
1XBET 1.86 1.96
BetBoom 2.69 1.41 1.79 1.91 1.43 2.60
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d5qrvv9s77ke
d5qrvv9s77ke
вчера в 13:49
Футбольный клуб «Сморгонь» одержит победу.
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