«Сочи» — «Локомотив». Прогноз на матч Кубка России (07.04.2021)

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вчера, 18:49

«Сочи» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Локомотива» и считают этот клуб фаворитом по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу «Сочи» по 2.90 и на ничейный исход по 3.40.

Форма команд

«Сочи» удивляет в этом сезоне. Клуб плохо начал сезон, но со временем начал набирать очки. Сейчас «Сочи» расположился на седьмой строчке в таблице и набрал 40 пунктов. В последних поединках у «Сочи» были проблемы, в матче против «Локомотива» у этой команды могут быть проблемы с обороной, ведь атака у «Локо» хороша.

«Локомотив» не лучшим образом начал сезон. Болельщики думали, что все идет к тому, что тренер покинет свой пост. На деле все вышло иначе. Команда неожиданно начала побеждать. Клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице и набрал 43 пункта. В активе «Локо» 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 26 мячей. В последних матчах у «Локо» отличная форма, клуб побеждает и продолжает набирать очки.

Информация для ставок

● «Локомотив» побеждает восемь игр кряду во всех турнирах

● «Сочи» победил в двух матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Локомотив» забил 18 голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей в этом матче — 3 (по коэффициенту 3.90). Также можно поставить на гол с 16-й по 30-ю минуту по коэффициенту 3.30.

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