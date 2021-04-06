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«Сочи» — «Локомотив». Прогноз на матч Кубка России (07.04.2021)

вчера, 18:49

«Сочи» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.352.76
Лига Ставок 2.55 3.20 3.00
Фонбет 2.60 3.30 2.70
Мелбет 2.54 3.48 2.98
BetBoom 2.50 3.20 2.83

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Локомотива» и считают этот клуб фаворитом по коэффициенту 2.50. Также можно поставить на победу «Сочи» по 2.90 и на ничейный исход по 3.40.

Форма команд

«Сочи» удивляет в этом сезоне. Клуб плохо начал сезон, но со временем начал набирать очки. Сейчас «Сочи» расположился на седьмой строчке в таблице и набрал 40 пунктов. В последних поединках у «Сочи» были проблемы, в матче против «Локомотива» у этой команды могут быть проблемы с обороной, ведь атака у «Локо» хороша.

«Локомотив» не лучшим образом начал сезон. Болельщики думали, что все идет к тому, что тренер покинет свой пост. На деле все вышло иначе. Команда неожиданно начала побеждать. Клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице и набрал 43 пункта. В активе «Локо» 13 побед, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 26 мячей. В последних матчах у «Локо» отличная форма, клуб побеждает и продолжает набирать очки.

Информация для ставок

● «Локомотив» побеждает восемь игр кряду во всех турнирах

● «Сочи» победил в двух матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Локомотив» забил 18 голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей в этом матче — 3 (по коэффициенту 3.90). Также можно поставить на гол с 16-й по 30-ю минуту по коэффициенту 3.30.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Порту» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.66 1.64 2.26
Лига Ставок 2.19 1.68 1.64 2.26
Мелбет 1.70 2.33
BetBoom 2.08 1.68 1.58 2.27 1.29 3.30
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:37
Могут ничью сгонять
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Думаю, что у Локо сейчас другие задачи...чем биться в кубке
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