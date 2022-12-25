СПАЛ – «Пиза». Прогноз на матч Бундеслиги (26.12.2022)

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вчера, 14:30

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы СПАЛ , зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

СПАЛ благодаря набранным очкам в последних турах, смог покинуть зону вылета, но расслабляться команде еще очень рано. Сейчас коллектив имеет в своем активе 20 баллов и занимает 15 место, опережая зону вылета лишь на один балл. В двух последних матча СПАЛ обыграл на выезде «Парму» (1:0), а ранее разошелся миром с «Палермо» (1:1).

«Пиза» чередует победы с ничьими в последних турах и чувствует себя достаточно уверенно во втором дивизионе Италии. Коллектив занимает пятое место с 26 очками и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника, поэтому мотивирован побеждать и дальше, чтобы навязать борьбу лидерам. В прошлом туре «Пиза» крупно обыграла «Брешию» (3:0), а ранее разошлась миром с «Фрозиноне» (0:0).

Информация для ставок

СПАЛ выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах «Пиза» не знает поражений на протяжении последних 13 матчей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Пиза» считается небольшим фаворитом, но мы предполагаем, что команда вряд ли сможет победить на выезде. Оптимальным вариантом была бы ничья, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.