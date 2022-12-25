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СПАЛ – «Пиза». Прогноз на матч Бундеслиги (26.12.2022)

вчера, 14:30
СПАЛ

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы СПАЛ, зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.053.032.70
1XBET 3.46 3.06 2.26

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

СПАЛ благодаря набранным очкам в последних турах, смог покинуть зону вылета, но расслабляться команде еще очень рано. Сейчас коллектив имеет в своем активе 20 баллов и занимает 15 место, опережая зону вылета лишь на один балл. В двух последних матча СПАЛ обыграл на выезде «Парму» (1:0), а ранее разошелся миром с «Палермо» (1:1).

«Пиза» чередует победы с ничьими в последних турах и чувствует себя достаточно уверенно во втором дивизионе Италии. Коллектив занимает пятое место с 26 очками и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника, поэтому мотивирован побеждать и дальше, чтобы навязать борьбу лидерам. В прошлом туре «Пиза» крупно обыграла «Брешию» (3:0), а ранее разошлась миром с «Фрозиноне» (0:0).

Информация для ставок

  • СПАЛ выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Пиза» не знает поражений на протяжении последних 13 матчей
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Пиза» считается небольшим фаворитом, но мы предполагаем, что команда вряд ли сможет победить на выезде. Оптимальным вариантом была бы ничья, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.66 2.32
1XBET 1.66 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:35
Думаю, что Пиза увезет минимум одно очко...
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