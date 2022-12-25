СПАЛ – «Пиза». Прогноз на матч Бундеслиги (26.12.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы СПАЛ, зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.
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сегодня, 17:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
СПАЛ благодаря набранным очкам в последних турах, смог покинуть зону вылета, но расслабляться команде еще очень рано. Сейчас коллектив имеет в своем активе 20 баллов и занимает 15 место, опережая зону вылета лишь на один балл. В двух последних матча СПАЛ обыграл на выезде «Парму» (1:0), а ранее разошелся миром с «Палермо» (1:1).
«Пиза» чередует победы с ничьими в последних турах и чувствует себя достаточно уверенно во втором дивизионе Италии. Коллектив занимает пятое место с 26 очками и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника, поэтому мотивирован побеждать и дальше, чтобы навязать борьбу лидерам. В прошлом туре «Пиза» крупно обыграла «Брешию» (3:0), а ранее разошлась миром с «Фрозиноне» (0:0).
Информация для ставок
- СПАЛ выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Пиза» не знает поражений на протяжении последних 13 матчей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Пиза» считается небольшим фаворитом, но мы предполагаем, что команда вряд ли сможет победить на выезде. Оптимальным вариантом была бы ничья, поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05.