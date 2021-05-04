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«Спарта» — «Витесс». Прогноз на матч Эредивизие (7.05.2021)

вчера, 10:16

7 мая 2021 года «Спарта» сыграет против «Витесса» в рамках очередного тура нидерландского чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.612.34
Лига Ставок 2.90 3.50 2.31
Мелбет 2.91 3.62 2.34
1XBET 2.91 3.62 2.34

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Витесс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу хозяев поля по 3.10.

Форма команд

«Спарта» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 40 баллов. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, семь ничьих и 13 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 47 мячей. В последних играх «Спарта» играет очень хорошо, клуб регулярно набирает очки и поднимает настроение своих поклонников. «Спарта» имеет все шансы попасть в топ-8 чемпионата, если продолжит играть в том же духе.

«Витесс» проводит хороший сезон. Команда набрала 60 пунктов и расположилась на четвертой строчке. В активе этого клуба 18 побед, шесть ничьих и семь поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 29 мячей. В последних играх «Витесс» в потрясающей форме, клуб регулярно набирает очки. Это будет очень интересный поединок.

Информация для ставок

● «Спарта» выиграла три матча из последних пяти
● У «Витесса» четыре забитых мяча в последних пяти играх
● «Витесс» проиграл всего одну игру из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Витесса» по коэффициенту 1.37. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.10.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Эмполи» — «Козенца».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.78
Лига Ставок 2.07 1.71 1.65 2.16
Мелбет 2.12 1.80
1XBET 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28
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shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Витес не проиграет
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