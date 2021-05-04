«Спарта» — «Витесс». Прогноз на матч Эредивизие (7.05.2021)

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вчера, 10:16

7 мая 2021 года «Спарта» сыграет против «Витесса» в рамках очередного тура нидерландского чемпионата.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Витесс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу хозяев поля по 3.10.

Форма команд

«Спарта» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 40 баллов. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, семь ничьих и 13 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 47 мячей. В последних играх «Спарта» играет очень хорошо, клуб регулярно набирает очки и поднимает настроение своих поклонников. «Спарта» имеет все шансы попасть в топ-8 чемпионата, если продолжит играть в том же духе.

«Витесс» проводит хороший сезон. Команда набрала 60 пунктов и расположилась на четвертой строчке. В активе этого клуба 18 побед, шесть ничьих и семь поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 29 мячей. В последних играх «Витесс» в потрясающей форме, клуб регулярно набирает очки. Это будет очень интересный поединок.

Информация для ставок

● «Спарта» выиграла три матча из последних пяти

● У «Витесса» четыре забитых мяча в последних пяти играх

● «Витесс» проиграл всего одну игру из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Витесса» по коэффициенту 1.37. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.10.

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