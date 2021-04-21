«Специа» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

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вчера, 06:34

В 32-м туре Серии А «Интер» сыграет на выезде со «Специей». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Интер» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.38. В то же время коэффициент на победу хозяев составляет 8.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, можно по коэффициенту 5.3.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.67 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Интер» продолжает наращивать свое преимущество в Серии А и уверенно удерживает лидирующую позицию. Команда имеет отрыв в 9 очков от ближайших преследователей. В последнем туре чемпионата «Интер» сыграл вничью с «Наполи» на выезде (1:1), а до этого минимально обыграл «Кальяри» (1:0).

«Специа» на 7 очков опережает зону вылета и имеет хорошие шансы остаться в элитном дивизионе Италии. Команда играет с переменным успехом, чаще добиваясь результата в родных стенах. В прошлом туре «Специа» проиграла на выезде «Болонье» (1:4), а немного ранее на своем стадионе одолела «Кротоне» (3:2).

Информация для ставок

«Интер» не проигрывает 17 матчей подряд в чемпионате Италии

«Специа» остается непобежденной на своем поле пять матчей подряд

Матч первого круга между командами завершился победой «Интера» (2:1)

В семи из десяти матчей «Специи» на ее поле сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Интер» уверенно продолжает свой путь к чемпионству, а «Специа» сейчас находится не в той форме, чтобы остановить команду Антонио Конте. Сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.04.