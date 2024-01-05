«Спортинг» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.01.2024)

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вчера, 16:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа гостей оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Спортинг» выбился в лидеры чемпионата Португалии, чем очень порадовал собственных болельщиков и руководство. Команда идет на первом месте с 37 баллами и всего на один пункт опережает «Бенфику». Хозяевам очень важно выиграть предстоящий поединок, чтобы сохранить лидерство и почувствовать уверенность в своих силах. Два последних матча «Спортинга» завершились победами над «Портимоненси» и «Тонделой» с одинаковым счетом (2:1).

«Эшторил» показывает неплохие результаты и редко проигрывает в последнее время. На данный момент коллектив занимает девятое место с 17 баллами, поэтому на место в еврокубках ему рассчитывать вряд ли стоит. В матче с лидером чемпионата Португалии на его стадионе, гостям будет очень сложно набрать даже один балл. В прошлом туре «Эшторил» разгромил «Фаренсе» (4:0), а ранее поделил очки с «Фамаликан» (1:1).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эшторил» забивал в девяти из десяти последних поединках на выезде

«Спортинг» выиграл три из пяти последних поединков с «Эшторил»

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и вероятнее всего без особых проблем в этот раз справится со своим соперником. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68.