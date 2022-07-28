Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболСША. МЛС 2022

«Чикаго Файр» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022).

сегодня, 17:55
«Чикаго Файр» - «Атланта»

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.02, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Атланта» за 3.45 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
- : -
31 июля 2022, 00:00
воскресенье
ПроигрышНичьяВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.923.63
Мелбет 2.04 3.74 3.46
1XBET 2.04 3.74 3.46
BetBoom 1.98 3.80 3.45

Эксперты предполагают, что исход встречи будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.74, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Чикаго Файр» располагается на девятом месте, набрав 26 очка. В нынешней кампании клуб семь матчей выиграл, пять проиграл, а в 10 допустил поражение. В последних пяти турах добыто три выигрыша и два матча проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Ванкувер» (1:3).

«Атланта» располагается на 12 строчке в таблице, набрав 24 очка. По ходу турнира команда добыла по шесть побед и ничьих, а девяти встречах потерпела поражение. Последние пять туров закончились двумя «мировыми» и выигрышем, а два поединка проиграны. В крайнем противостоянии очки отданы «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

Информация для ставок

  • 14 из 15 последних матчей «Атланта» завершились с более 2.5 голами
  • «Чикаго Файр» проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • «Чикаго Файр» выиграл в трех из пяти последних встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.73 1.72 2.21
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.18 1.76
BetBoom 3.25 1.34 2.10 1.73 1.64 2.25
Все комментарии
e4y2amfjd3we
e4y2amfjd3we
сегодня в 18:16
Победу одержит «Чикаго Файр»
duus2xqv825h
duus2xqv825h
сегодня в 17:58
Фаворит матча «Чикаго Файр»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 