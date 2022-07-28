«Чикаго Файр» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022).

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сегодня, 17:55

Ставки букмекеров

«Чикаго Файр» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.02, ничья в игре продается за 3.75, а победа «Атланта» за 3.45 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что исход встречи будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.74, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Чикаго Файр» располагается на девятом месте, набрав 26 очка. В нынешней кампании клуб семь матчей выиграл, пять проиграл, а в 10 допустил поражение. В последних пяти турах добыто три выигрыша и два матча проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Ванкувер» (1:3).

«Атланта» располагается на 12 строчке в таблице, набрав 24 очка. По ходу турнира команда добыла по шесть побед и ничьих, а девяти встречах потерпела поражение. Последние пять туров закончились двумя «мировыми» и выигрышем, а два поединка проиграны. В крайнем противостоянии очки отданы «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0).

Информация для ставок

14 из 15 последних матчей «Атланта» завершились с более 2.5 голами

«Чикаго Файр» проиграл в девяти из 15 последних матчах

«Чикаго Файр» выиграл в трех из пяти последних встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.