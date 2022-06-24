«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (27.06.2022)

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24 июня 2022, 18:02

Ставки букмекеров

«Филадельфия Юнион», с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.60, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Нью-Йорк Сити» по 2.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают от матча изобилия голов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95.

Форма команд

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня занимает третью строчку в таблице, набрав 26 очков. По ходу чемпионата команда шесть матчей выиграла, восемь сыграла вничью, а в одном допустила поражение. В последних пяти турах добыта одна победа и расписано четыре «мировых», в том числе в крайнем противостоянии с «Цициннати» (1:1).

«Нью-Йорк Сити» лидирует в чемпионате, имея в активе 27 очков. По ходу сезона команда восемь раз обыгрывала соперников, трижды играла вничью и трижды уступила. В последних пяти игра добыто четыре победы и расписана одна «мировая». В крайнем поединке очки поделены с «Колорадо Рэпидс» (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Нью-Йорк Сити» завершились с менее 3.5 голами

«Филадельфия Юнион» не проиграла в 13 из 15 последних очных встречах

В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Учитывая конкуренцию команд в таблице, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нью-Йорк Сити» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.