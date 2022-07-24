«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Атланта». Прогноз на матч МЛС (25.07.2022)

1658658991

24 июля 2022, 13:36

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес Гэлакси» является фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.77, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Атланта» за 4.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что в матче будет много голов. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.45, а ТМ (2.5) по 2.75.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» по состоянию на сегодня занимает девятую строчку в чемпионате Западной конференции, имея в активе 27 очков. В нынешней кампании команда восемь раз обыгрывала соперников, трижды расписала «мировую» и в девяти случаях уступила. В прошедших пяти турах четыре матча проиграно, а выигран. В крайнем противостоянии очки отданы «Колорадо Рэпидс» (2:0).

«Атланта» располагается на 12 строчке в таблице Западной конференции, набрав 24 очка. По ходу турнира команда добыла по шесть побед и ничьих, а восьми встречах потерпела поражение. Последние пять туров закончились двумя «мировыми» и выигрышем, а два поединка проиграны. В крайнем противостоянии очки поделены «Орландо Сити» (1:1).

Информация для ставок

В 13 из 15 последних матчах «Атланта» забили обе команды

11 из 15 последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились с более 1.5 голов

«Атланта» выиграла все (три) очные встречи

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.