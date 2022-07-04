«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (05.07.2022)

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04 июля 2022, 14:38

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес Гэлакси» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.78, а ничейный исход и победа «Монреаль» котируется по одной цене – 4.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче будет много голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.57, а ТМ (2.5) за 2.40.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» по состоянию на сегодня занимает седьмую строчку в Западной конференции, имея в активе 24 очка. В нынешней кампании команда семь раз обыгрывала соперников, трижды расписала «мировую» и в шести случаях уступила. В прошедших пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а один выигран. В крайнем противостоянии очки отданы «Миннесота» (2:3).

«Монреаль» к матчу подходит располагаясь на третьем месте в чемпионате Восточной конференции, набрав 29 очков. В текущем розыгрыше клуб девять раз добивался победного результата, дважды расписал «мировую» и в шести поединках потерпел поражение. В последних пяти турах три матча выиграно, а два проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (1:2).

Информация для ставок

«Монреаль» выиграл в 10 из 15 последних матчей

В 13 из 15 последних матчах в МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» забил менее 2.5 голов

«Лос-Анджелес Гэлакси» забил менее 2.5 голов «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.55 в БК Лига