«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейс». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

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вчера, 12:54

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.45, ничья в матче предлагается по 4.70, а победа «Сан-Хосе Эртквейс» по 6.70 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.51, а ТМ (2.5) за 2.55.

Форма команд

«Лос-Анджелес» по состоянию на сегодня занимает первую строчку в таблице, имея в активе 26 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыгрывала соперников, две игры сыграла с равным счетом и в трех поединках уступила. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем туре верх взят над «Коламбус Крю» (0:2).

«Сан-Хосе Эртквейс» к игре подходят на 11 месте, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб добился трех побед, а по пять матчей сыграл в ничью и проиграл. В прошедших пяти турах удалось две встречи выиграть, в двух расписать «мировую», а в одной, в свою очередь допущено поражение. В крайнем противостоянии со «Спортинг Канзас» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сан-Хосе» завершились с более 3.5 голами

«Лос-Анджелес» в девяти из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов

«Сан-Хосе» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Фонбет.