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«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе Эртквейс». Прогноз на матч МЛС (29.05.2022)

вчера, 12:54
«Лос-Анджелес» - «Сан-Хосе Эртквейс»

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.506.30

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.45, ничья в матче предлагается по 4.70, а победа «Сан-Хосе Эртквейс» по 6.70 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.51, а ТМ (2.5) за 2.55.

Форма команд

«Лос-Анджелес» по состоянию на сегодня занимает первую строчку в таблице, имея в активе 26 очков. В текущем розыгрыше команда восемь раз обыгрывала соперников, две игры сыграла с равным счетом и в трех поединках уступила. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем туре верх взят над «Коламбус Крю» (0:2).

«Сан-Хосе Эртквейс» к игре подходят на 11 месте, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб добился трех побед, а по пять матчей сыграл в ничью и проиграл. В прошедших пяти турах удалось две встречи выиграть, в двух расписать «мировую», а в одной, в свою очередь допущено поражение. В крайнем противостоянии со «Спортинг Канзас» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сан-Хосе» завершились с более 3.5 голами
  • «Лос-Анджелес» в девяти из 15 последних матчей забил менее 2.5 голов
  • «Сан-Хосе» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.506.30

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.506.30

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.506.30
Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.56 2.02 1.88
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:42
Игра на три результата
55bzbe4tj3kv
55bzbe4tj3kv
вчера в 13:08
Победу одержит футбольный клуб «Лос-Анджелес»
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