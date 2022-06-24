«Ванкувер» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз на матч МЛС (27.06.2022)

Ставки букмекеров
«Ванкувер», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.60 в БК Лига Ставок.
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0 : 0
завершен
27 июня 2022, 03:00
понедельник
Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.72, а ТМ (2.5) по 2.12.
Форма команд
«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на восьмом месте в чемпионате Западной конференции, с набранными 20 очками. В текущем розыгрыше команда добилась шести побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в восьми поединках уступила. В последних пяти турах три встречи выиграно, а две проиграно. В крайнем поединке верх взят над «Даллас» (0:2).
«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате Восточной конференции занимает шестое место, набрав 23 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал пять «мировых» и в пяти встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились тремя выигрышами и двумя ничьими. В крайнем противостоянии обыграна «Миннесота» (2:1).
Информация для ставок
- 11 из 15 последних матчей «Нью-Инглэнд Революшн» завершились с более 2.5 голами
- «Ванкувер» не проиграл в 10 из 15 последних матчей
- «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.