«Ванкувер» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз на матч МЛС (27.06.2022)

1656083242

24 июня 2022, 18:07

Ставки букмекеров

«Ванкувер», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.72, а ТМ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Ванкувер» к матчу подходит располагаясь на восьмом месте в чемпионате Западной конференции, с набранными 20 очками. В текущем розыгрыше команда добилась шести побед, два раза расписала «мировую» с соперниками и в восьми поединках уступила. В последних пяти турах три встречи выиграно, а две проиграно. В крайнем поединке верх взят над «Даллас» (0:2).

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате Восточной конференции занимает шестое место, набрав 23 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал пять «мировых» и в пяти встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились тремя выигрышами и двумя ничьими. В крайнем противостоянии обыграна «Миннесота» (2:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Нью-Инглэнд Революшн» завершились с более 2.5 голами

«Ванкувер» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

«Нью-Инглэнд Революшн» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Нью-Инглэнд Революшн» не проиграет с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.