«Ди Си Юнайтед» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:50

Ставки букмекеров

«Ди Си Юнайтед» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.41, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Монреаль» за 2.75 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.71, а ТМ (2.5) по 2.14.

Форма команд

«Ди Си Юнайтед» к матчу подходит на 14 строчке, набрав к этому времени 18 очков. В нынешнем сезоне клуб пять раз обыгрывал соперников, в трех поединках расписал «мировую» и в 11 встречах потерпел поражение. В предшествующих пяти турах один матч сыгран вничью, три проиграны, а в одном добыта победа. В крайнем противостоянии очки отданы «Миннесота» (0:2).

«Монреаль» к матчу подходит располагаясь на четвертом месте в чемпионате, имея в активе 32 очка. В текущем розыгрыше клуб 10 раз добивался победного результата, дважды расписал «мировую» и в восьми поединках потерпел поражение. В последних пяти турах три матча выиграно, а два проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Торонто» (1:0).

Информация для ставок

«Монреаль» выиграл в 10 з 15 последних матчах

15 последних матчей «Ди Си Юнайтед» завершились с более 1.5 голами

«Монреаль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Монреаль» больше (1) с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.