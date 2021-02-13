«Стандард» — «Антверпен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.02.2021)

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сегодня, 13:42

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур высшей лиги Бельгии. «Стандард» ждет в гости одного из лидеров чемпионата «Антверпен».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.14. Победа «Антверпена» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Антверпен» занимает второе место в турнирной таблице и показывает стабильные результаты в последнее время. Команде далеко до лидера первенства «Брюгге», но завоевать серебряные медали и выйти в Лигу чемпионов коллективу вполне по силам. В прошлом туре «Антверпен» одолел «Беерсхот» (2:1).

«Стандард» опустился на шестую позиции в чемпионате Бельгии, а результаты клуба немного ухудшились. В последних двух матчах команда набрала лишь одно очко. В прошлых турах «Стандард» уступил «Брюгге» (1:3), а до этого сыграл вничью с «Хеверли».

Информация для ставок

• «Стандард» выиграл шесть из восьми матчей в чемпионате Бельгии

• «Стандард» пропускает на своем поле девять матчей подряд во всех турнирах

• Шесть из семи встреч команд завершились исходом «обе забьют»

• «Антверпен» выиграл четыре из одиннадцати встреч на поле «Стандарда»

Прогноз

«Стандард» в этом матче не выглядит фаворитом, а «Антверпен» набирает хороший ход. Команда находится в хорошей физической форме, поэтому логично было бы сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет именно на их победу. Коэффициент на данный исход составит 3.3.