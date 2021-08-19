«Стандард» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.08.2021)

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вчера, 19:12

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит болельщикам пятый тур высшей лиги Бельгии. «Стандард» ждет в гости «Остенде». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Остенде» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Стандард», руководство которого перед каждым сезоном ставит целью попадание в еврокубки, стартовал относительно неплохо. Команда набрала семь очков в первых четырех матчах и отстает от лидеров чемпионата всего на два пункта. Коллектив уделяет большое внимание защитной линии, в последних матчах команда пропустила всего четыре мяча. В прошлой игре «Стандард» обыграл на выезде «Беерсхот-Вилрийк» (1:0), а туром ранее команда уступила на своем поле «Антверпену» (2:5).

«Остенде» приятно удивляет своих болельщиков в начале этого чемпионата. Команда набрала девять очков в четырех матчах и делит первые два места с «Юнион Сент-Жиллуаз». Большинство матчей клуба заканчиваются «верховыми» результатами, что говорит о хорошей реализации команды и не самой лучшей обороне. Последние два матча «Остенде» закончились победами над «Гентом» (1:0) и «Серен Юнайтед» (3:2).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Стандарда» закончились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних матчей «Остенде» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Остенде» выиграл две последние игры со «Стандардом»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива находятся в хороших физических кондициях, и от этого матча вполне стоит ожидать интересной борьбы и большого количества мячей. Предполагаем, что команды смогут забить в ворота друг друга как минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.53.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Морейренсе» в матче с «Брагой».