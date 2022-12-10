«Сток Сити» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Победа «Сток Сити» доступна по коэффициенту 2.12. Хозяева считаются умеренным фаворитом этого противостояния. Поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Кардиффа» играется по котировке 3.50.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Сток Сити» и «Кардифф» установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) предлагается по коэффициенту 1.67, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сток Сити» базируется на 17-м месте чемпионата. Одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью, команда заработала 25 баллов. Такой показатель успешности позволяет клубу опережать зону вылета на два очка. Выделим, что в предыдущем туре лиги футболисты «Сток Сити» уступили в гостях «Вест Бромвичу» (0:2), зафиксировав десятое поражение в сезоне.

«Кардифф» занимает 19-ю строчку рейтинга, накопив 24 очка. Валлийский клуб владеет минимальным преимуществом над зоной вылета (один балл). Выделим, что в двух предыдущих турах футболисты «Кардиффа» проиграли «Халл Сити» (2:3) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1), увеличив количество поражений в лиге до 11. Также на счету команды семь побед и три ничейных поединка.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч

«Сток Сити» и «Кардифф» сыграли вничью в 2 из прошлых 3 противостояний

«Кардифф» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей

Прогноз

«Сток Сити» и «Кардифф» мотивированы улучшить турнирное положение. Поэтому, рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок.