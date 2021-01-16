«Страсбур» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 (17.01.2021)

1610796947

16 января 2021, 14:35

«Страсбур» и «Сент-Этьен» сыграют в 20-м туре чемпионата Франции. Мы подготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи идут хозяева поля. Ставки на победу «Страсбура» в букмекерской конторе Мелбет можно сделать по коэффициенту 1.92. Заключить пари на гостевую победу «Сент-Этьена» можно с котировкой 4.94, а ничья идет за 3.40.

На результативность игры букмекеры предложили такие ставки: тотал меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.87, больше – 2.08.

Форма команд

У «Страсбура» наметилась положительная тенденция. Команда набрала девять из 15 возможных очков в пяти прошлых турах, что дало ей возможность покинуть зону вылета и отдалиться от нее на шесть очков.

Успешными для «Страсбура» оказались встречи с «Лансом» (1:0), «Нимом» (5:0) и «Анже» (2:0), а вот во встречах с «Бордо» (0:2) и ПСЖ (0:4) команда очков не досчиталась. В девяти домашних поединках хозяева показали такие результаты: две победы, две ничьи и пять поражений.

«Сент-Этьен» никак не может обрести стабильность. «Зелено-белые» в 19 турах наиграли только на три виктории. Чаще всего команда уступает – 8 поражений, но еще в семи встречах сыграла вничью.

9 января подопечные Клода Пюэля уступили в гостях «Реймсу» (1:3), а перед этим удосужились отобрать очки у ПСЖ (1:1).

Информация для ставок

• «Страсбур» не проигрывал в трех из пяти прошлых матчей на своем поле

• «Сент-Этьен» не побеждал в четырех из пяти последних поединков на выезде

• В прошлом сезоне «Страсбур» победил соперника на своем поле (2:1)

• В трех из пяти предыдущих очных встреч команд прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Страсбур» и «Сент-Этьен» являются прямыми конкурентами и соседями по турнирной таблице. В очной битве соперники сыграют на максимальный результат, чтобы упрочить свои позиции в турнирной таблице.

Предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.