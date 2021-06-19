«Стьярнан» — ХК. Прогноз на матч чемпионата Исландии (20.06.2021)

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вчера, 07:56

В девятом туре чемпионата Исландии «Стьарнан» примет на своем поле ХК. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Стьярнан» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.16. Победа ХК оценивается в 3.2, заключить пари на ничью можно с котировкой 3.6.

Поставить на ТБ (2,5) голов букмекеры предлагают по коэффициенту 1.62, ТМ (2,5) – 2.29. Исход «обе забьют» котируется в 1.57.

Форма команд

«Стьярнан» находится в нижней части турнирной таблицы — девятое место. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Хабнарфьордуром» (1:1), а туром ранее дома обыграла лидера чемпионата «Валюр» (2:1).

ХК занимает 10-е место в чемпионате после восьми туров. В прошлом туре команда на выезде не смогла обыграть «Кефлавик» (0:2), а до этого дома разобралась с «Лейкниром» (2:1).

Информация для ставок

«Стьярнан» в последних девяти матчах одержал всего одну победу

Безвыигрышная выездная серия ХК составляет 15 матчей

В пяти из шести последних очных встреч команд сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Скорее всего, нас будет ждать матч с небольшим количеством голевых моментов и без явного преимущества одной из команд. Вполне возможно, что победитель так и не будет определен. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.6.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.67 на победу хозяев в матче «Гомель» — «Ислочь».