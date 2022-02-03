«Суонси» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

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вчера, 16:53

5 февраля 2022 года состоится поединок «Суонси — Блэкберн Роверс». Матч пройдет на домашней арене «Суонси». Игра состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Суонси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Блэкберн Роверс» по 2.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Суонси» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 пункта. У команды восемь побед, восемь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Суонси» выглядит очень плохо и очень часто теряет очки, а это непозволительная роскошь для коллектива — поражения от «Лутон Тауна» со счетом 0:1 и от «Халл Сити» 2:0, а также ничья с КПР 0:0.

«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице В активе этого клуба — 53 балла. У команды 15 побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Роверс» показывает яркий футбол, но далеко не всегда побеждает — ничья с «Лутон Тауном» со счетом 0:0, а также три очка с «Мидлсбро» 1:0 и поражение от «Халл Сити» 2:0.

Информация для ставок

«Блэкберн Роверс» выиграл два матча из последних пяти

«Суонси» не побеждает три поединка кряду

«Блэкберн Роверс» забил один гол в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет ничейный исход по коэффициенту 3.65. Очень сложно сказать, кто здесь победит, так как оба клуба находятся далеко не в лучших кондициях.