«Суонси» — «Блэкберн Роверс». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.02.2022)

5 февраля 2022 года состоится поединок «Суонси — Блэкберн Роверс». Матч пройдет на домашней арене «Суонси». Игра состоится в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Суонси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Блэкберн Роверс» по 2.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Суонси» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 пункта. У команды восемь побед, восемь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Суонси» выглядит очень плохо и очень часто теряет очки, а это непозволительная роскошь для коллектива — поражения от «Лутон Тауна» со счетом 0:1 и от «Халл Сити» 2:0, а также ничья с КПР 0:0.
«Блэкберн Роверс» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице В активе этого клуба — 53 балла. У команды 15 побед, восемь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Роверс» показывает яркий футбол, но далеко не всегда побеждает — ничья с «Лутон Тауном» со счетом 0:0, а также три очка с «Мидлсбро» 1:0 и поражение от «Халл Сити» 2:0.
Информация для ставок
- «Блэкберн Роверс» выиграл два матча из последних пяти
- «Суонси» не побеждает три поединка кряду
- «Блэкберн Роверс» забил один гол в последних трех матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет ничейный исход по коэффициенту 3.65. Очень сложно сказать, кто здесь победит, так как оба клуба находятся далеко не в лучших кондициях.