«Суонси» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа  (01.02.2022)

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вчера, 16:49

1 февраля 2022 года «Суонси» примет «Лутон Таун» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на домашней арене «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Туманного Альбиона.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Суонси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Лутон Тауна» в 3.05. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Суонси» 17-й строчка в турнирной таблице и 32 балла в активе. Клуб выиграл восемь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в десяти встречах. ВСего у команды 28 забитых и 34 пропущенных мяча. В последних встречах «Суонси» играет очень плохо и часто теряет очки — поражение от «Халл Сити» со счетом 2:0, а также ничейный исход с КПР 0:0 и победа над «Престоном» 1:0.

«Лутон Таун» идет в нынешнем сезоне на десятой позиции. В активе клуба — 39 баллов. У команды десять побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 32 мяча. в последних встречах «Лутон Таун» выглядит неплохо, у клуба часто бывают хорошие поединки — ничья с «Блэкберн Роверс» со счетом 0:0, а также победа над «Бристоль Сити» 2:1 и поражение от «Шеффилда Юнайтед» 2:0.

Информация для ставок

«Лутон Таун» проиграл всего один матч из последних пяти

«Суонси» выиграл один матч из последних пяти

У «Лутон Тауна» два забитых мяча в трех последних встречах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20. Оба клуба забивают немного, но в грядущем противостоянии они наверняка не ограничатся одним голом.