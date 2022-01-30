«Суонси» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа  (01.02.2022)

1 февраля 2022 года «Суонси» примет «Лутон Таун» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на домашней арене «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Туманного Альбиона.
|
- : -
завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Суонси». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Лутон Тауна» в 3.05. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.92.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Суонси» 17-й строчка в турнирной таблице и 32 балла в активе. Клуб выиграл восемь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в десяти встречах. ВСего у команды 28 забитых и 34 пропущенных мяча. В последних встречах «Суонси» играет очень плохо и часто теряет очки — поражение от «Халл Сити» со счетом 2:0, а также ничейный исход с КПР 0:0 и победа над «Престоном» 1:0.
«Лутон Таун» идет в нынешнем сезоне на десятой позиции. В активе клуба — 39 баллов. У команды десять побед, девять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 32 мяча. в последних встречах «Лутон Таун» выглядит неплохо, у клуба часто бывают хорошие поединки — ничья с «Блэкберн Роверс» со счетом 0:0, а также победа над «Бристоль Сити» 2:1 и поражение от «Шеффилда Юнайтед» 2:0.
Информация для ставок
- «Лутон Таун» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Суонси» выиграл один матч из последних пяти
- У «Лутон Тауна» два забитых мяча в трех последних встречах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20. Оба клуба забивают немного, но в грядущем противостоянии они наверняка не ограничатся одним голом.