«Тальерес Кордоба» — «Унион». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (11.07.2023)

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вчера, 14:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тальерес Кордоба». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Унион» оценивается за 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Тальерес Кордоба» проводит очень сильный сезон и идет в группе лидеров, но отставание от «Ривер Плейт» составляет уже 10 баллов. При этом команда занимает второе место с 44 баллами и имеет на одну сыгранную игру меньше. Хозяева обязаны побеждать соперника из нижней частит турнирной таблицы, если хотят вернуть хотя бы минимальную интригу в борьбу за первое место. Два последних матча «Тальерес Кордоба» завершились выездной победой над «Сармьенто» (1:0) и ничьей с «Годой-Крус» (1:1).

«Унион» выглядит очень слабо и не может конкурировать за самые высокие места в Суперлиге Аргентины. Команда набрала лишь 24 балла и занимает 25 место, что не радует болельщиков и руководства клуба. Шансов у коллектива набрать очки в этой встрече крайне мало, но в футболе случается всякое. В прошлой игре «Унион» сыграл вничью с «Бока Хуниорс» (0:0), а ранее уступил на выезде «Атлетико» Тукуман (0:1).

Информация для ставок

«Тальерес Кордоба» проиграл всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Униона» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей «Тальерес Кордоба» с «Унионом» свели к ничейному результату

Прогноз

Команды решают абсолютно разные задачи в чемпионате, и мы предполагаем, что у хозяев в предстоящей встрече не будет проблем с результатом. Предлагаем сделать ставку на победу «Тальерес Кордоба» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.