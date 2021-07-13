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«Таммека Тарту» – «Нарва-Транс». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (13.07.2021)

вчера, 07:47

«Таммека Тарту» примет «Нарву-Транс» в перенесенном матче 1-го тура Высшей лиги Эстонии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.892.31
BetBoom 2.80 3.45 2.27

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимально преимущество «Нарве-Транс». Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.4. Вероятность ничьей оценивается в 3.55. Победа «Таммеки Тарту» представлена коэффициентом 2.65.

Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.7, ТМ (2,5) – 2.2. Исход «обе команды забьют» оценивается в 1.65.

Форма команд

«Таммека Тарту» замыкает турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав всего 9 очков за 14 туров. На счету клуба 14 забитых и 26 пропущенных мячей. Команда не знает вкуса побед с апреля. В предыдущих матчах «Таммека» проиграла «Пайде Линнамесконду» (0:2), «Левадии» (1:2) и «Легиону» (0:2).

«Нарва-Транс» идет на шестом месте, отставая от ближайшей команды на 6 очков, но при этом имея матч в запасе. На счету команды 19 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних турах «Нарва-Транс» тоже потерпела 3 поражения — от «Флоры» (0:2), «Пайде Линнамесконда» (0:1) и «Пярну Вапрус» (0:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Таммеки Тарту» составляет 12 матчей
  • «Нарва-Транс» выиграла один поединок из последних семи
  • «Нарва-Транс» забивает на выезде в последних 4 матчах
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Нарвы-Транс» со счетом 2:1

Прогноз

Нас ждет игра с большим количеством борьбы. В этом матче трудно сказать, у кого больше шансов на победу, но мы верим в то, что команды смогут поразить ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.33 на победу Катара в матче Золотого Кубка КОНКАКАФ против Панамы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.58 1.81 2.02
BetBoom 2.15 1.62 1.64 2.12
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STVA 1
STVA 1
вчера в 09:06
Возможна ничья
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