«Таммека Тарту» – «Нарва-Транс». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (13.07.2021)

1626151632

вчера, 07:47

«Таммека Тарту» примет «Нарву-Транс» в перенесенном матче 1-го тура Высшей лиги Эстонии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимально преимущество «Нарве-Транс». Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.4. Вероятность ничьей оценивается в 3.55. Победа «Таммеки Тарту» представлена коэффициентом 2.65.

Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.7, ТМ (2,5) – 2.2. Исход «обе команды забьют» оценивается в 1.65.

Форма команд

«Таммека Тарту» замыкает турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав всего 9 очков за 14 туров. На счету клуба 14 забитых и 26 пропущенных мячей. Команда не знает вкуса побед с апреля. В предыдущих матчах «Таммека» проиграла «Пайде Линнамесконду» (0:2), «Левадии» (1:2) и «Легиону» (0:2).

«Нарва-Транс» идет на шестом месте, отставая от ближайшей команды на 6 очков, но при этом имея матч в запасе. На счету команды 19 забитых и 28 пропущенных мячей. В последних турах «Нарва-Транс» тоже потерпела 3 поражения — от «Флоры» (0:2), «Пайде Линнамесконда» (0:1) и «Пярну Вапрус» (0:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Таммеки Тарту» составляет 12 матчей

«Нарва-Транс» выиграла один поединок из последних семи

«Нарва-Транс» забивает на выезде в последних 4 матчах

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Нарвы-Транс» со счетом 2:1

Прогноз

Нас ждет игра с большим количеством борьбы. В этом матче трудно сказать, у кого больше шансов на победу, но мы верим в то, что команды смогут поразить ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.