«Тигре» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (02.07.2022)

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02 июля 2022, 10:37

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Тальерес Кордоба», зайдет коэффициент 4.7. Ничью можно выбрать за 3.14.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

После победы в первом туре «Тигре» не может набрать полноценные три очка уже четыре встречи подряд. Команда занимает низкое для себя 22 место с пятью пунктами и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. В предстоящем поединке еще с одним неудачником нового этапа чемпионата Аргентины у хозяев будут хорошие шансы зацепиться за очки. В прошлом туре «Тигре» разошелся миром с «Сан-Лоренсо» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Банфилду» (0:1).

«Тальерес Кордоба» в последних четырех встречах смог набрать всего один балл в чемпионате, что очень беспокоит болельщиков и руководство. Клуб идет на 25 месте с четырьмя баллами и параллельно выступает в кубке Либертадорес, поэтому его ждут непростые дни в будущем. В первом матче кубка Либертадорес с «Колон» команда сыграла вничью (1:1), а ранее в чемпионате уступил на своем поле «Сентраль Кордоба» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Тигре» выиграл семь из десяти домашних матчей за последнее время

«Тальерес Кордоба» уступил в шести последних матчах из десяти на выезде

«Тигре» выиграл три из пяти последних поединков с «Тальерес Кордоба»

Прогноз

«Тиггре» выглядит более предпочтительно в этой встрече, учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.