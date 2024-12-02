«Ахмат» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (02.12.2024)

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02 декабря 2024, 13:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо», победа которого будет стоить 2.13. На Ахмат можно поставить по коэффициенту 3.4. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.6.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ахмат» идет в зоне вылета и не может на данный момент исправить ситуацию. Коллектив набрал всего девять очков и на пять очков отстает от ближайшего соперника, хоть и имеет одну игру запасе. В домашней игре с «Динамо» Москва хозяева постараются набрать очки, хотя гости будут максимально мотивированы. Два последних матча клуба из Грозного завершились поражениями от «Зенита» и «Крыльев Советов» с одинаковым счетом (1:2).

«Динамо» Москва в последнее время играет не стабильно, однако критической ситуации внутри клуба точно нет. На данный момент коллектив располагается на пятом месте с 31 баллом и отстает от двух конкурентов на три пункта. Выиграть на выезде у аутсайдера для гостей очень важно, чтобы не отставать от группы лидеров в прошлой игре «Динамо» Москва по пенальти одолело «Локомотив» (2:0), а ранее сыграло вничью с «Факелом» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает уже девять последних поединков на выезде

«Ахмат» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Обе команды находятся на спаде своих возможностей и победителя определить довольно сложно. Предлагаем выбрать вариант тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.