«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2024)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Астон Виллы» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Астон Вилла» разочарована тем, что не смогла выйти в финал Лиги конференций, уступив в двух матчах «Олимпиакосу». Что касается АПЛ , то команда идет на четвертом месте с 67 баллами и на четыре пункта опережает главного конкурента в борьбе за 4 место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. В прошлом туре чемпионата «Астон Вилла» уступила на выезде «Брайтону» (0:1), а в Лиге Конференций проиграла на выезде «Олимпиакосу» (0:2).

«Ливерпуль» провел ряд неудачных поединков и уже вылетел из чемпионской гонки. Команда Юргена Клопа набрала 78 очков и обособленно идет на третьем месте, уже без возможности подняться выше или потерять свою позицию. Тем не менее, матчи с «Астон Виллой» в последние годы стали принципиальны для «красных», поэтому гости постараются выглядеть хорошо. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой над «Тоттенхэмом» (4:2) и ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл шесть из десяти последних выездных встреч

«Астон Вилла» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти встреч с «Астон Виллой» за последнее время

Шесть из восьми последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Астон Вилла» нуждается в очках, чтобы не дать «Тоттенхэму» себя обойти в самой концовке сезона. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.