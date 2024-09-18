«Аталанта» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

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вчера, 23:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Аталанты» оценивается по коэффициенту 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Аталанта» стала победителем Лиги Европы и теперь попробует свои силы в главном европейском турнире. В первом туре команда из Бергамо принимает очень серьезного соперника, но это не значит, что команде нужно сдаваться и не верить в свои силы. Матч будет интересным и напряженным, а итальянцы на своем стадионе попробуют оправдать надежды болельщиков. Два последних матча «Аталанты» завершились поражением от «Интера» (0:4) и красивой победой над «Фиорентиной» (3:2).

«Арсенал» набрал 10 очков в четырех турах АПЛ и может быть вполне доволен результатами. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда остановилась на стадии четвертьфинала и сейчас намеревается выступить не хуже. В первой игре в Италии «канонирам» будет непросто, но гостей вполне может устроить любой результат кроме поражения. Два последних поединка лондонского клуба завершились минимальной победой над «Тоттенхэмом» (1:0) и ничьей на своем поле с «Брайтоном» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Аталанты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» одержал семь выездных побед в десяти последних матчах

«Аталанта» выиграла семь из десяти домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Арсенал» является фаворитом, но победить в Бергамо вряд ли сможет. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Мостбет.