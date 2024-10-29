«Аталанта» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

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29 октября 2024, 23:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Рискнуть на триумф «Болоньи» можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аталанта» показывает хорошие результаты и хочет пробиться к группе лидерам Серии А. Команда на данный момент занимает пятое место с 16 баллами, но от второго места отстает всего на два пункта. В игре и с «Монцей» хозяева имеют больше шансов на победу, но ее еще нужно добыть. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Селтиком» в Лиге чемпионов (0:0) и разгромом «Вероны» (6:1).

«Монца» проиграла всего одну игру из пяти последних и намерена забирать очки у более сильных соперников, в которых она очень нуждается. Клуб занимает лишь 16 место с восемью баллами и обязан набирать баллы. В игре с «Аталантой» на выезде будет непросто, но даже ничью можно будет записать в актив «Монцы». Два последних матча клуба завершились ничьей с «Венецией» (2:2) и победой над «Вероной» на выезде (3:0).

Информация для ставок

«Монца» выиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Аталанта» не проигрывает уже шесть матчей подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок очень важен для обоих клубов, поэтому встреча будет проходить напряженно, но аккуратно и без рисков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.