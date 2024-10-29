«Аталанта» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Рискнуть на триумф «Болоньи» можно за 3.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
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2 : 0
завершен
30 октября 2024, 22:45
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Аталанта» показывает хорошие результаты и хочет пробиться к группе лидерам Серии А. Команда на данный момент занимает пятое место с 16 баллами, но от второго места отстает всего на два пункта. В игре и с «Монцей» хозяева имеют больше шансов на победу, но ее еще нужно добыть. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Селтиком» в Лиге чемпионов (0:0) и разгромом «Вероны» (6:1).
«Монца» проиграла всего одну игру из пяти последних и намерена забирать очки у более сильных соперников, в которых она очень нуждается. Клуб занимает лишь 16 место с восемью баллами и обязан набирать баллы. В игре с «Аталантой» на выезде будет непросто, но даже ничью можно будет записать в актив «Монцы». Два последних матча клуба завершились ничьей с «Венецией» (2:2) и победой над «Вероной» на выезде (3:0).
Информация для ставок
- «Монца» выиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Аталанта» не проигрывает уже шесть матчей подряд
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Данный поединок очень важен для обоих клубов, поэтому встреча будет проходить напряженно, но аккуратно и без рисков. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.