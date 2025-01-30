«Атлетик» — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 01:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа чешского клуба оценивается по коэффициенту 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Атлетик» идет в группе лидеров и после семи туров смог набрать 16 очков. Команда располагается на третьем месте и с большой вероятностью останется в топ-8 даже в случае поражения. Тем не менее, хозяева не намерены рисковать и будут играть при своих болельщиках на победу. Два последних матча клуба из Бильбао завершились ничьей с «Леганесом» (0:0) и крупным поражением от «Бешикташа» (1:4).

«Виктория Пльзень» на топ-8 уже не претендует, а из топ-24 никуда не вылетит, ведь смогла набрать 12 очков, что позволяет занимать текущее 11 место. Гости вряд ли будут обострять события на поле и не против сыграть дежурную ничью, оформив выход в плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Виктория Пльзень» обыграла «Пяст Глявице» (2:0), а в Лиге Европы был переигран «Андерлехт» (2:0).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Виктория Пльзень» одержала семь выездных побед в десяти последних поединках

Клуб из Бильбао не может выиграть уже три матча подряд на своем стадионе

Прогноз

«Атлетик» находится не в лучшей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.4.