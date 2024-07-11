«Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (12.07.2024)

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11 июля 2024, 23:02

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы «Сан-Паулу», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Атлетико Минейро» в последнее время редко набирает очки, что влияет на турнирное положение коллектива. На данный момент клуб занимает 13 место с 18 баллами и отстает от зоны международных кубков на один балл. В домашней игре с «Сан-Паулу» хозяева постараются набрать очки, ведь кроме турнирного положения, данный поединок очень принципиален для обоих коллективов. Два последних матча «Атлетико Минейро» завершились поражением от «Ботафого» (0:3) и неудачей с лидером «Фламенго» (2:4).

«Сан-Паулу» как всегда борется за самые высокие места и не так далеко находится от лидера «Фламенго», а именно в четырех пунктах. Команда располагается на пятом месте с 27 баллами и несколько поединков подряд не теряет очки, что воодушевляет болельщиков и руководство. Победа в этой игре наверняка приблизит гостей к конкурентам, поэтому в лишней мотивации футболисты не нуждаются. В прошлом туре «Сан-Паулу» обыграл на своем поле «Брагантино» (2:0), а ранее вырвал выездную победу с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних поединков «Атлетико Минейро» завершились исходом «обе забьют»

«Сан-Паулу» выиграл четыре последних матча подряд в чемпионате Бразилии

Три из пяти матчей между клубами завершились ничьими при двух победах «Атлетико Минейро»

Прогноз

Хозяева находятся в сложном положении и сейчас как раз тот момент, когда «Сан-Паулу» имеет хорошие шансы прервать неудачную серию личных встреч с этим клубом. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок.