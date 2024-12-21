«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.12.2024)

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21 декабря 2024, 09:35

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.9. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф показывает довольно высокие результаты, и удерживает текущее третье место в Бундеслиге. Команда набрала 27 очков и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта, а сзади уже подпирает «РБ Лейпциг». Чтобы не отдать свою позицию, хозяевам необходимо обыгрывать непростой «Майнц» на своем стадионе. Два последних поединка «Айнтрахта» завершились поражением на выезде с «РБ Лейпциг» (1:2) и неудачей в Лиге Европы с «Лионом» (2:3).

«Майнц» воодушевлен недавней победой над «Баварией» (2:1) и стремится ворваться в зону еврокубков. Команда располагается на седьмом месте с 22 баллами и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов. Набрать очки во Франкфурте непросто любой команде, поэтому для гостей важно, как минимум не проиграть, ведь даже ничья будет полезной. В еще одной недавней встрече «Майнц» на выезде проиграл «Вольфсбургу» (3:4).

Информация для ставок

«Айнтрахт» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Майнц» проиграл на выезде только два поединка из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» обязан исправить свои результаты если не хочет опуститься в середину таблицы и предстоящий матч является отличным шансов для команды. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.