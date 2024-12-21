Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Айнтрахт» Франкфурт – «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.12.2024)

21 декабря 2024, 09:35
Айнтрахт

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.9. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Германия. Бундеслига 2024/2025
Айнтрахт
Майнц
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
1 : 3
завершен
21 декабря 2024, 17:30
суббота
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф показывает довольно высокие результаты, и удерживает текущее третье место в Бундеслиге. Команда набрала 27 очков и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта, а сзади уже подпирает «РБ Лейпциг». Чтобы не отдать свою позицию, хозяевам необходимо обыгрывать непростой «Майнц» на своем стадионе. Два последних поединка «Айнтрахта» завершились поражением на выезде с «РБ Лейпциг» (1:2) и неудачей в Лиге Европы с «Лионом» (2:3).

«Майнц» воодушевлен недавней победой над «Баварией» (2:1) и стремится ворваться в зону еврокубков. Команда располагается на седьмом месте с 22 баллами и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов. Набрать очки во Франкфурте непросто любой команде, поэтому для гостей важно, как минимум не проиграть, ведь даже ничья будет полезной. В еще одной недавней встрече «Майнц» на выезде проиграл «Вольфсбургу» (3:4).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Майнц» проиграл на выезде только два поединка из десяти последних
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» обязан исправить свои результаты если не хочет опуститься в середину таблицы и предстоящий матч является отличным шансов для команды. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
rbecndp64hzy
rbecndp64hzy
21 декабря 2024 в 12:27
Матч обещает быть напряженным: «Айнтрахт» стремится прервать серию неудач, а «Майнц» полон решимости продолжить успешное выступление. Ставка на победу хозяев выглядит логичной, учитывая их мотивацию и поддержку трибун, однако «Майнц» вполне способен оказать серьезное сопротивление.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 