«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.02.2025)

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вчера, 03:18

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.2 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма» могут поставить за 12.5. Коэффициент на ничью составляет 7.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.5, в то время как низовой исход оценивается по 2.6 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Байер» продолжает преследовать «Баварию», а на днях вышел в топ-8 Лиги чемпионов и ждет своего соперника в 1/8 финала. Команда идет на втором месте в чемпионате и набрал 42 балла, что на девять пунктов меньше, чем у лидера. Тем не менее, «фармацевты» сыграли на одну игру меньше и могут сократить отрыв если обыграют «Хоффенхайм». Два последних матча «Байера» завершились победой над «Спартой» из Праги (2:0) и ничьей с «РБ Лейпциг» (2:2).

«Хоффенхайм» находится не так далеко от зоны вылета, но имеет запас в четыре очка над ближайшим соперником. Команда занимает 15 место с 18 баллами и обязана набирать очки, чтобы в скором времени не оказаться за красной чертой. В гостях у «Байера» шансов у гостей крайне мало, но они постараются выглядеть достойно и побороться за приемлемый результат. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Андерлехтом» (4:3) и ничьей с «Айнтрахтом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл лишь три из десяти последних поединков

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Хоффенхаймом»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.6.