«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.02.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.2 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Хоффенхайма» могут поставить за 12.5. Коэффициент на ничью составляет 7.6.
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3 : 1
завершен
вчера, 19:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.5, в то время как низовой исход оценивается по 2.6 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Байер» продолжает преследовать «Баварию», а на днях вышел в топ-8 Лиги чемпионов и ждет своего соперника в 1/8 финала. Команда идет на втором месте в чемпионате и набрал 42 балла, что на девять пунктов меньше, чем у лидера. Тем не менее, «фармацевты» сыграли на одну игру меньше и могут сократить отрыв если обыграют «Хоффенхайм». Два последних матча «Байера» завершились победой над «Спартой» из Праги (2:0) и ничьей с «РБ Лейпциг» (2:2).
«Хоффенхайм» находится не так далеко от зоны вылета, но имеет запас в четыре очка над ближайшим соперником. Команда занимает 15 место с 18 баллами и обязана набирать очки, чтобы в скором времени не оказаться за красной чертой. В гостях у «Байера» шансов у гостей крайне мало, но они постараются выглядеть достойно и побороться за приемлемый результат. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились выездной победой над «Андерлехтом» (4:3) и ничьей с «Айнтрахтом» в чемпионате (2:2).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хоффенхайм» выиграл лишь три из десяти последних поединков
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Хоффенхаймом»
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.6.