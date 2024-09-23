«Бетис» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (23.09.2024)

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23 сентября 2024, 18:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Мостбет. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Бетис» в пяти турах Ла Лиги набрал восемь очков и занимает 10 место, что вряд ли устраивает болельщиков и руководство. «Бело-зеленым» важно выигрывать в следующих матчах и подниматься по турнирной таблице. В случае победы над «Мальоркой», хозяева не пропустят конкурента вперед, а возможно и поднимутся сами на 1-2 позиции. В прошлом туре «Бетис» обыграл на своем поле «Хетафе» (2:1), а ранее одолел «Леганес» (2:0).

«Мальорка» также имеет восемь баллов в активе, но сыграла уже шесть матчей и предстоящая встреча с «Бетисом» также важна для гостей. Коллектив рассчитывает, как минимум не проиграть, чтобы не дать конкурентам в лице «Жироны» и «Эспаньола», отстающих на один балл догнать или даже перегнать его. Два последних матча «Мальорки» закончились минимальной победой над «Реалом» Сосьедад (1:0) и поражением от «Вильярреала» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Мальорка» проиграла лишь две встречи из десяти последних в основное время

«Бетис» выиграл пять последних матчей у «Мальорки» подряд

Прогноз

«Бетис» успешно играет с «Мальоркой» в последних матчах и в этот раз наверняка сможет набрать три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мостбет.