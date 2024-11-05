«Болонья» — «Монако». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.11.2024)

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сегодня, 11:15

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 2.65, в то время как победа гостей будет стоить 2.65. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.05). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Болонья» до сих пор остается с одним набранным баллов еще в первом туре группового этапа. Команде тяжело дается долгожданное выступление в Лиге чемпионов и пока попадаются сложные соперники. «Монако» является одним из лидеров Лиги 1, однако хозяева решительно настроены одержать первую победу именно в этой игре. Два последних матча «Болоньи» завершились победой над «Лечче» (1:0) и успехом на выезде с «Кальяри» (2:0).

«Монако» в последних матчах выступил очень плохо и наверняка сделал выводы перед матчем Лиги чемпионов, где у клуба набрано семь очков в трех турах. Матч пройдет в Италии, но гости постараются приспособиться к чужому газону, погоде и показать максимально качественную игру. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл аутсайдеру «Анже» (0:1) и уступил «Ницце» (1:2).

Информация для ставок

«Болонья» выиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Шесть последних матчей «Болоньи» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.