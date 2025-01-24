«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (25.01.2025)

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сегодня, 01:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Эвертона» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Брайтону» немного не хватает стабильности, чтобы находиться в зоне еврокубков АПЛ . На данный момент команда располагается на девятом месте с 34 баллами и отстает от шестого месте лишь на четыре очка. В домашней игре с незадачливым «Эвертоном» у хозяев будет возможность пополнить свой очковый багаж сразу на три балла. Два последних матча коллектива завершились выездными победами над «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Ипсвичем» (2:0).

«Ирискам» снова нечем похвалиться, ведь результаты команды оставляют желать лучшего. Клуб набрал 20 очков, что позволяет ему занимать 16 место и на четыре очка опережать зону вылета. Пару провальных матчей подряд могут привести к тому, что снова придется опускаться за опасную черту, поэтому гости настроены дать бой «Брайтону». В прошлом туре «Эвертону» неожиданно удалось обыграть «Тоттенхэм» (3:2), а ранее было домашнее поражение «Астон Вилле» (0:1).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

«Брайтон» не может победить уже четыре поединка подряд на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брайтон» давно не может победить на своем стадионе и матч с «Эвертоном» станет лучшей возможностью для этого. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.