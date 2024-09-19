«Брест» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

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сегодня, 00:41

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Брест» еще год назад не представлял, что может оказаться в Лиге чемпионов, однако это случилось и теперь скромный клуб начинает свой путь в главном европейском турнире с домашнего матча со «Штурмом». Соперник также не имеет большого опыта в таких матчах, поэтому хозяева будут иметь шансы набрать три очка. Два последних поединка «Бреста» в чемпионате Франции завершились выездным поражением от « ПСЖ » (1:3) и ничьей в товарищеской игре с «Генгамом» (2:2).

«Штурм» попал сразу в основной этап как чемпион Австрии, однако матчи в Лиге чемпионов команде будет гораздо тяжелее. Несмотря на то, что соперник является новичком в турнире, он имеет большую мотивацию и при своих болельщиках будет идти вперед, поэтому гостям важно сыграть аккуратно в обороне. В прошлом туре чемпионата «Штурм» не оставил шансов «Капфенбергу» (4:1), а до этого одолел и «Тироль» (4:2).

Информация для ставок

«Брест» выиграл лишь одну игру из последних пяти во всех турнирах

«Штурм» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей «Бреста» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Брест» в последнее время выглядит не очень стабильно, но атмосфера Лиги чемпионов должна помочь хозяевам в этой игре. Рекомендуем поверить в «Брест» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.