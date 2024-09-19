«Брест» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Брест» еще год назад не представлял, что может оказаться в Лиге чемпионов, однако это случилось и теперь скромный клуб начинает свой путь в главном европейском турнире с домашнего матча со «Штурмом». Соперник также не имеет большого опыта в таких матчах, поэтому хозяева будут иметь шансы набрать три очка. Два последних поединка «Бреста» в чемпионате Франции завершились выездным поражением от «ПСЖ» (1:3) и ничьей в товарищеской игре с «Генгамом» (2:2).
«Штурм» попал сразу в основной этап как чемпион Австрии, однако матчи в Лиге чемпионов команде будет гораздо тяжелее. Несмотря на то, что соперник является новичком в турнире, он имеет большую мотивацию и при своих болельщиках будет идти вперед, поэтому гостям важно сыграть аккуратно в обороне. В прошлом туре чемпионата «Штурм» не оставил шансов «Капфенбергу» (4:1), а до этого одолел и «Тироль» (4:2).
Информация для ставок
- «Брест» выиграл лишь одну игру из последних пяти во всех турнирах
- «Штурм» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из шести последних матчей «Бреста» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Брест» в последнее время выглядит не очень стабильно, но атмосфера Лиги чемпионов должна помочь хозяевам в этой игре. Рекомендуем поверить в «Брест» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.