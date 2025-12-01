Top.Mail.Ru
 
 
 
«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (2.12.2025)

вчера, 22:35
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Фулхэма» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

  1 X 2
Марафон 4.95 4.20 1.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

«Фулхэм» выступает крайне слабо в этом сезоне и может даже попасть в зону вылета, если не улучшит результаты в ближайшее время. На данный момент лондонский клуб располагается на 15 месте с 17 баллами и на восемь пунктов отстает от нынешнего соперника. В двух последних матча «Фулхэм» добивался побед над «Тоттенхэмом» на выезде (2:1) и «Сандерлендом» (1:0) на своем поле.

«Манчестер Сити» добыл сложную победу в прошлом туре над довольно простым соперником и это говорит о том, что сейчас команда переживает не лучшее время. Коллектив остается на втором месте с 25 баллами, но позади идут два клуба с отставанием всего на одно очко. Потеря баллов в этой игре может стоить «горожанам» 2-3 ступенек в турнирной таблице. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победой над «Лидсом» (3:2) и поражением от «Байера» в Лиге чемпионов (0:2).

  • «Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах на выезде
  • «Фулхэм» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл 17 матчей подряд у «Фулхэма» за последнее время

Предполагаем, что «Манчестер Сити» сделал выводы о последних матчах и на этот раз окажется сильнее своего соперника, что будет очевидно на футбольном поле. Рекомендуем сделать ставку на победу «горожан» в этой встрече по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Пари.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.50 1.27 2.28 1.67 1.74 2.00
 
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:54
Сити постепенно приходят "в себя" хоть "Дачники" скорее всего и "упрутся" , но фаворит гости - ставлю на них - П2.
