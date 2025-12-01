«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (2.12.2025)

1764618236

вчера, 22:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Тоттенхэма» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» чередует победы и поражения в последнее время, однако остается на низком для себя 13 месте в турнирной таблице. «Сороки» имеют 18 баллов и уступают «шпорам» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому в случае победы они смогут оторватьс от прямого конкурента. Два последних матча «Ньюкасл Юнайтед» завершились крупной победой над «Эвертоном» (4:1) и минимальным поражением от «Марселя» в Лиге чемпионов (1:2).

«Тоттенхэм» не радует болельщиков стабильностью в последних матчах и рискует остаться позади даже зоны еврокубков по результатам сезона. «Шпоры» набрали 18 балла и нуждаются в победах, которые позволят быстро вернуться в первую десятку. В игре с таким непростым соперником и ничья будет для гостей хорошим вариантом. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражениями от «Фулхэма» (1:2) и « ПСЖ » (3:5)

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл пять из семи последних поединков во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти матчей у «шпор» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды регулярно обмениваются забитыми мячами, и мы предполагаем, что в этот раз подобная ситуация также произойдет. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.